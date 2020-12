Le manager argentin a demandé des conseils à Unai Emery avant d’accepter le poste d’entraîneur du PSG.

Aux dernières nouvelles, Mauricio Pochettino devrait débarquer à Paris en fin de semaine pour prendre le relais de Thomas Tuchel, officiellement renvoyé du PSG hier matin. Le technicien argentin devrait diriger sa première séance d’entraînement ce dimanche après les 10 jours de vacances accordées aux joueurs parisiens. Mais Pochettino n’est pas du genre à venir les mains dans les poches et il aurait déjà tout planifié.

A en croire les informations du media britannique The Independant, l’ancien boss des Spurs aurait mandaté plusieurs membres de son staff pour observer au peigne fin le Paris Saint-Germain, l’un des clubs qu’il convoitait après son départ de Premier League. Le tabloïde anglais va même plus loin en ajoutant que l’Argentin ce serait entretenu avec Unai Emery pour en apprendre un peu plus sur son passage sur le banc du PSG entre 2016 et 2018. En espérant que les conseils de l’Espagnol lui soient d’une aide précieuse.