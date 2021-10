Le Fidjien Sireli Maqala, champion olympique de rugby à VII à Tokyo, va bien rejoindre Bayonne où il s’était engagé cet été pour deux saisons, a annoncé mardi l’Aviron, ce qui met fin à deux mois de rumeurs contradictoires.

C’est un revirement. Alors qu’en août Maqala avait déclaré au Fiji Times avoir « refusé l’offre (de Bayonne) pour (se) concentrer sur l’équipe des Fidji » après avoir reçu des conseils de sa Fédération, l’annonce de son arrivée au Pays Basque a été qualifiée de « nouvelle excitante pour nos supporters » par le club bayonnais. Maqala, arrière polyvalent, 21 ans (1,72 m, 84 kg), a pris l’avion depuis Nadi aux Fidji ce mardi et est attendu jeudi à Dublin où un visa de travail lui sera délivré, précise l’Aviron. Il doit rejoindre Bayonne le 2 novembre et sera officiellement présenté au public de Jean-Dauger lors du choc contre Mont-de-Marsan trois jours plus tard.

Maqala sera le quatrième joueur sacré à Tokyo à évoluer en France, après Aminiasi Tuimaba (Pau), Vilimoni Botitu (Castres) et Jiuta Wainoqolo (Toulon). Il s’était illustré aux JO en marquant des essais en demi-finale puis en finale contre la Nouvelle-Zélande (27-12).