C’est en tout cas l’avis de Serge Gnabry qui place Ousmane Dembélé devant la star du PSG, dans un documentaire sur le Bayern Munich qui sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo le 2 novembre.

Qui est le meilleur joueur entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ? Les deux jeunes ailiers français sont de la même génération, leur jeu se base sur les mêmes qualités la vitesse et les dribbles. Ces caractéristiques similaires font qu’ils sont souvent comparés. Dans le documentaire « FC Bayern – Derrière la légende » que diffusera prochainement Amazon Prime Vidéo, Serge Gnabry a fait son choix entre les deux français.

Il déclare, lors d’une discussion avec Thomas Müller et Joshua Kimmich : « Le meilleur joueur entre Dembélé et Mbappé ? Pour moi, c’est Dembélé ». Ce à quoi a répondu Thomas Müller surpris de cette réponse : « Comment ça meilleur ? S’il pouvait dribbler comme Dembélé, il serait meilleur aussi ». Pas du tout passionné par ce débat Joshua Kimmich a coupé court : « Si on me demande de choisir entre Dembélé et Gnabry ou Coman, je prendrais toujours Gnabry ou Coman. Pour être honnête ce débat sur Démbélé me fait chier. » Voilà de quoi bien teaser cette série qui sort le 2 novembre prochain.