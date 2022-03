Près de 7 millions de téléspectateurs ont regardé France 2 vendredi soir et la victoire du XV de France à Cardiff (9-13).

Diffusé pour la première fois de l’année en prime time, le XV de France a réalisé la plus forte audience depuis le début du Tournoi des Six Nations. La quatrième victoire consécutives des Bleus, qui ouvre la porte à un Grand Chelem, a permis à France 2 de largement s’imposer sur le terrain des audiences. Vendredi soir, ils étaient plus de 6,9 millions de téléspectateurs devant la rencontre, soit 30,7 % du public d’après Médiamétrie. C’est environ 600 000 téléspectateurs de plus que pour le dernier match face à la Nouvelle-Zélande en prime time, diffusé en novembre. Et 1,8 million de plus que pour la précédente confrontation de l’équipe de France face à l’Écosse programmée le 26 février, mais l’après-midi.

Le précédent record dans ce Tournoi des Six Nations avait été enregistré le 12 février lors de France-Irlande (30-24) avec 6,5 millions de téléspectateurs (40,4 % de part d’audience).

Le samedi 19 mars, France 2 retransmettra à 21 heures le dernier match du Tournoi, France-Angleterre, avec très certainement un record à la clé.