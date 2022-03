Petit prodige de Ligue 1, Hugo Ekitike avait préféré l’offre de Chelsea à celles du PSG et de Newcastle. Mais le club londonien ne peut plus recruter…

Révélation de la saison du côté de Reims, le jeune Hugo Ekitike (19 ans) a bien failli rejoindre la Premier League dès cet hiver. L’attaquant français était annoncé du côté de Newcastle pour près de 35 millions d’euros, mais il a finalement pris la décision de terminer la saison avec le club de Champagne avant de faire le point sur sa situation. Mais cet été, les Magpies ne seront plus seuls sur le dossier. Selon le London Evening Standard, c’est même Chelsea qui tenait la corde pour s’attacher les services de la pépite de Ligue 1. Selon le tabloïd britannique, les Blues étaient prêts à offrir plus de 40 millions d’euros. Mais ça, c’était avant… Les restrictions qui frappent Chelsea et son président Roman Abarmovich depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie changent la donne.

Le Stade de Reims, avec qui Hugo Ekitike a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées, va donc se pencher sur les autres offres. Celle de Newcastle, le nouveau riche de Premier League depuis sa prise de contrôle par les Saoudiens, est toujours sur la table. Mais celle qui pourrait passer en haut de la pile, c’est celle du PSG. En cas de départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaite recruter Hugo Ekitike. Affaire à suivre.