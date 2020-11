Retour sur ce match comptant pour la 9e journée de Top 14.

La réaction de Maxime Médard (capitaine de Toulouse): « Ca faisait quelques week-ends qu’on avait du mal à mettre notre jeu en place. Après 20 minutes, on a réussi. Il y a eu du plaisir ce soir, c’est chouette. Marquer trois points juste avant la mi-temps les a fait douter. Après il nous fallait tenir le ballon. Dès qu’on y arrivait, on parvenait à jouer au ras ou au large. Et quand ils l’ont tenu, ça nous a mis en difficulté. Il fallait qu’on arrive à le conserver. Nos avants ont tenu bon, fait du bon travail. On a eu une grosse défense. C’était stressant, ce résultat fait du bien. On se trouvait des excuses bidon, là on a mis ce qu’il fallait, on a eu de bonnes attitudes »

La réaction de Frédéric Manca (entraîneur de Pau): « La copie n’est pas bonne. On a tellement les moyens de faire mieux. On loupe le coche, on n’est pas efficace sur nos possessions. Le match tourne en seconde mi-temps quand Toulouse accélère le rythme et qu’on est 14. Le momentum change, l’énergie est de leur côté et on n’arrive pas à trouver la solution. Il y a eu beaucoup d’occasions ratées en fin de match. On ne sauve même pas un point, la déception est énorme ce soir. La situation n’est pas au beau fixe. Il faut vite redresser la barre »

#TOP14 #SPST – J9

Après deux défaites et un nul le @StadeToulousain renoue avec la victoire 👀👇 pic.twitter.com/lTI7fnVxWC — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 14, 2020

