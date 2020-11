Tu peux perdre une fois, mais pas deux. Tu peux perdre une fois, mais pas trois. Bon d’accord admettons, tu peux perdre trois fois, mais pas six. Six non.

Et pourtant si. Et de six défaites consécutives pour l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Alors toutes les défaites ne sont pas identiques. Du moins, dans le contenu. Et si les hommes de Claude Puel chutent au classement, (quinzièmes), ils ont affiché un visage étincelant contre Lyon ce dimanche. Un joli visage dans une défaite, il y a de quoi laisser quelques regrets. Regrets autant plus accentués lorsque Denis Bouanga loupe son penalty en fin de rencontre.

Un revers chez les Gones qui est tout de même synonyme d’encouragements pour Denis Balbir. « J’ai le sentiment qu’on a retrouvé des Verts plus conquérants. Une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue 1. Je sais que c’est difficile pour les supporters de parler de défaite encourageante. (…) Ce que j’ai vu dimanche soir m’a rassuré. Maintenant, il va falloir commencer à capitaliser. Aujourd’hui, il ne faut plus se contenter de bien jouer. Il faut aussi gagner des matchs… »