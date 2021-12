Quatre matchs au programme du Multiplex de la 12e journée de Top 14 à 15h. Les résultats complets.

Clermont – Biarritz : 39 -11 Victoire bonifiée pour les Jaunards pace aux Biarrots. L’ASM s’impose facilement en inscrivant six essais, avec notamment un triplé du talonneur, Yohan Beheregaray. Clermont grimpe à la 6e place alors que Biarritz est 13e.

Castres – Racing : 25-3 Le CO a éteint des racingmen revanchards après leur défaite face à l’UBB le week-end dernier. Victoire bonifiée pour les Castrais qui ont inscrit trois essais et n’ont jamais été mis en difficulté par le Racing 92. Castres est désormais 7e juste devant les Ciel et Blanc 8e.

Lyon – Brive : 41-0 Le Lou a déroulé face à au CAB. Là aussi une victoire bonifiée avec cinq essais pour les locaux qui sont désormais bien installés dans le Top 6 à la 4e place. Brive de son côté avec ce nouveau revers est 10e.

Montpellier – Perpignan : 30-6 Victoire bonifiée également pour le MHR face au promu catalan avec trois essais inscrits. Montpellier conforte son bon début de saison avec une belle 3e place. Par contre l’USAP reste dernier du Top 14.