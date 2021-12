Malgré des résultats encourageants, la situation est toujours extrêmement délicate pour l’AS Saint-Etienne qui reste la lanterne rouge du championnat. Opposés au Stade Brestois en milieu de semaine, les Verts n’ont pu que s’incliner, (1-0). Une défaite qui écœure Claude Puel.

La sonnette d’alarme ne cesse de retentir à l’AS Saint-Etienne alors que les résultats sont en dents de scie. En milieu de semaine, les Verts se sont inclinés face au Stade Brestois sur un fait de jeu remis en question par de nombreux acteurs autour de la rencontre. Pourtant, au tableau d’affichage, c’est bel et bien les Bretons qui ont empoché les trois points malgré un jeu vivement critiqué. Encore frustré par ce mauvais résultat, Claude Puel s’en prend ouvertement aux ambitions bretonnes lors de son passage en conférence de presse.

« Brest a pratiqué un certain jeu contre nous. Ce n’est pas ma philosophie et ça ne le sera jamais. Chacun joue comme il l’entend mais surtout, en fonction du profil de joueurs qu’il a. D’autant plus que l’efficacité des Brestois n’a pas été due au jeu direct mais à la réussite« , a fustigé Claude Puel, le technicien controversé des Verts en conférence de presse.