L’ancien demi de mêlée de Brive Marcel Puget, capitaine du XV de France à la fin des années 1960, est décédé jeudi à l’âge de 80 ans, a annoncé le CABCL.

Puget, originaire de Limoux, a fait ses premières classes à Toulouse avant de rejoindre le CAB en 1962. « Talentueux, spectaculaire, il a laissé une trace indélébile au Stadium », a souligné le club corrézien avec lequel il a disputé deux finales du championnat de France, en 1965 et 1972. International à 17 reprises, il a eu l’honneur de mener le XV de France à cinq reprises et a remporté le Tournoi des V Nations en 1970. Après sa carrière de joueur, Puget a entrainé les équipes de Rodez, Limoges et Perpignan, puis est devenu arbitre en première division.