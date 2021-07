Ce n’est pas une surprise, Pablo Longoria piste des joueurs d’Arsenal. Mais l’inverse est vrai aussi puisque les Gunners auraient un Marseillais dans le viseur pour le mercato estival.

Après une saison en demi-teinte, qui s’est soldée par une 5e place en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a bien l’intention de lutter pour le podium à la rentrée. Et pour atteindre son objectif, le propriétaire Frank McCourt n’a pas peur de mettre la main à la poche. L’OM a déjà finalisé les arrivées de Gerson (Flamengo) et Konrad de la Fuente (FC Barcelone), mais le président Pablo Longoria a encore beaucoup de noms sur sa shortliste. Dans le lot, on y retrouve notamment les deux joueurs d’Arsenal, Mattéo Guendouzi et William Saliba qui reviennent de prêt, respectivement au Hertha Berlin et à l’OGC Nice.

Deux pistes qui deviennent de plus en plus sérieuses, d’autant que Mikel Arteta serait lui aussi intéressé par un joueur de l’Olympique de Marseille. Comme l’a expliqué le journaliste de France 3 Provence-Alpes, Michel Aliaga : « J’ai compris via une source qu’il y avait des relations avec Arsenal pour Guendouzi, Saliba et même peut-être un joueur de l’OM qui pourrait y aller ». Il s’agirait de Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, deux joueurs qui ont particulièrement la cote en Premier League.