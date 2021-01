Entraîneur du Montpellier rugby, Philippe Saint-André revient sur la cruelle défaite 23 à 22 de son équipe ce dimanche après-midi face au CA Brive.

Pour son premier match à la tête du MHR, le coach français parle de manques et est forcément déçu après cette défaite. Rappelons que Montpellier menait 19 à 0 au cours de la mi-temps. « On fait une première période propre. On aurait pu mener 22-0, mais on ne prend pas les points. On fait ça quand on est en haut de tableau, pas quand on est avant-dernier. On a sombré dans l’indiscipline. L’objectif était de prendre 5 points sur ces deux déplacements. On n’en prend que deux. Maintenant, on a quatre matches à la maison. Il ne va pas falloir se rater ».