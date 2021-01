Après la victoire difficile du LOU contre Montpellier (24-20), Pierre Mignoni était satisfait du visage affiché par ses joueurs dans cette rencontre.

« On remet Montpellier en confiance en deuxième mi-temps, en retombant un peu dans nos travers. Nous aurions pu nous rendre le match plus simple. Les joueurs n’ont pas baissé la tête. Nous avons gardé l’initiative malgré nos erreurs et le retour de Montpellier. Nous avons quatre points d’avance à la fin, c’est le principal. C’est la troisième équipe que nous jouons après un changement d’entraîneur. Il se passe toujours quelque chose après un changement. Si nous avions perdu ce soir, c’est peut-être chez nous qu’il aurait fallu un électrochoc ! (sourire) Nous sommes quatrièmes. Ce n’est pas un aboutissement mais c’est bien. On est encore là et on va s’accrocher jusqu’au bout », a indiqué Pierre Mignoni.