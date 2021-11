Le XV de France a gagné une place et pointe désormais au cinquième rang du classement mondial, devant l’Australie, après sa brillante victoire contre la Nouvelle-Zélande (40-25), selon le classement publié lundi par World Rugby.

Les Wallabies, dominés samedi par le pays de Galles (29-28), perdent donc une place et rétrogradent au sixième rang. Il n’y a pas de changement en revanche au sein des quatre premières places : l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, pointe toujours en tête, suivie des All Blacks (2e), de l’Angleterre (3e) et de l’Irlande (4e). Dans le top 10, l’Argentine, corrigée par l’Irlande (53-7) dimanche à Dublin, perd une place et figure désormais au 9e rang. Elle est doublée par le pays de Galles qui s’empare de la huitième place.