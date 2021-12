Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles et international français Jefferson Poirot devrait être forfait pour les prochaines semaines.

Selon les informations de « Sud-Ouest », Jefferson Poirot devrait être absent des terrains durant les quatre prochaines semaines et va manquer le déplacement à Llanelli dimanche à partir de 14 heures. Poirot ne disputera pas non plus les deux rencontres de Top 14 programmées pendant les fêtes (Toulon et Biarritz). Le pilier pourrait faire son retour pour mi-janvier et la fin de la phase de poule de Champions Cup.