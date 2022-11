Le Capitaine du XV d’Australie James Slipper est conscient que les Wallabies partent en position d’outsider ce samedi soir à 21 heures pour le test-match face au XV de France sur la pelouse du Stade de France.

À un peu plus de 24 heures de ce choc, le capitaine australien s’est confié devant les médias et son équipe n’est pas du tout favorite avant de défier les Bleus à domicile. C’est une équipe en pleine confiance. Ils n’ont pas perdu depuis longtemps. On sait ce qui nous attend», a-t-il affirmé à l’occasion du traditionnel entraînement du capitaine sur la pelouse de Saint-Denis.

« Tout le monde sait que nous avons manqué de régularité cette année. Ce sera l’une des clés pour nous. Quand l’heure est venue de défendre les couleurs de son pays, peu importe le nombre de minutes que vous avez dans les jambes. Vous êtes portés par l’adrénaline, l’émotion et la fierté de jouer en sélection. » A déclaré le capitaine australien de 33 ans. Pour cette affiche entre deux des plus grosses nations du rugby mondial, la France part avec un net avantage et les hommes de Fabien Galthié n’ont plus connu la défaite depuis juillet 2021.