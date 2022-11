Ancien coach de Gerard Piqué au Barça, Pep Guardiola lui a rendu un vibrant hommage en conférence de presse.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que Manchester City affrontera Fulham demain (16h) pour le compte de la 15e journée de Premier League, Pep Guardiola a eu une petite pensée pour Gerard Piqué. L’entraîneur des Sky Blues a rendu un bel hommage à son ancien joueur, qui a annoncé son départ à la retraite hier sur les réseaux sociaux.

« Je lui souhaite tout le meilleur, pour lui et sa famille. C’est une personne incroyable, avec une grosse personnalité. Un joueur pour les grands matchs, il n’en loupait jamais un. Tous les grands clubs ont besoin de ces joueurs. Il a tout gagné avec Barcelone et l’Espagne. Son futur sera brillant, c’est un garçon intelligent. C’était un honneur d’être son manager, on a passé quatre années incroyables ensemble », a déclaré le manager de Manchester City.