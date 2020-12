Dans une interview accordé au Figaro, l’ex-patron du Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjellal, regrette l’attitude de son successeur, Bernard Lemaitre.

« Sans moi, le club serait en Fédérale 1″, a-t-il balancé. Mais comment peut-il raconter des conneries pareilles ! Il se prend pour qui ? J’avais d’autres offres. Je n’ai pas choisi d’aller au plus-disant mais au mieux-disant. Je l’ai prévenu à l’époque : «Attention, ce chemin va coûter tant. Sache-le car il est encore temps de faire marche arrière. Et moi je ne mettrai pas cette somme car, si je le fais, je divorce et ça me coûtera encore plus cher (rires). Mais ne viens pas me le reprocher après.» Il a dit d’accord. On a signé un papier disant qu’on partait d’un commun accord sur une politique déficitaire. Ensuite, il a voulu aller encore plus loin car il veut gagner. Et maintenant il s’en sert pour se faire une image… », a indiqué l’ancien boss du RCT dans Le Figaro.

Avant de poursuivre : « Je lui reproche de ne pas être respecté en n’ayant pas pu faire mes adieux, en n’ayant pas une place au Mayol. Ça j’en souffre. J’aurais aimé ne pas partir comme un voleur, à moitié en larmes. Je pense que je méritais autre chose. D’autant plus que j’ai mis 10 millions d’euros de ma poche, que je suis toujours caution du prêt de 6 M€ pour le RCT Campus. S’il faut que je paye ma place en plus… Je voudrais juste un peu de respect. J’ai mis quatorze ans de ma vie dans ce club, je ne veux pas qu’on me chie dessus, c’est tout. Et s’il continue, ça pourra mal se terminer. Je pourrais ne plus respecter le club. Il s’est passé des choses pendant la vente qui pourrait avoir des suites très graves… »