Lors d’une interview accordée au Guardian, Scottie Pippen a brisé le silence à propos du documentaire de Netflix The Last Dance, qui met à l’honneur la domination sans partage des Bulls dans les années 90. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ailier légendaire de Chicago n’a pas vraiment apprécié l’œuvre.

Lors du premier confinement, les mordus de sport et plus particulièrement les amoureux de basket ont pu tuer le temps en se délectant de The Last Dance, le documentaire Netflix retraçant la suprématie des Chicago Bulls, qui ont remporté 6 titres en 6 finales, portée par l’inarrêtable Michael Jordan.

Mais il y en a un à qui cela n’a pas plu. Dans un entretien accordé au Guardian, Scottie Pippen, légende des Bulls, qui a un rôle omniprésent dans le documentaire, n’a pas apprécié le traitement et l’angle abordés par The Last Dance. « Je lui ai dit que ça ne m’avait pas vraiment plu. Il l’a accepté. Il m’a dit : « Tu as raison ». C’était à peu près tout. Et globalement, je ne pense pas que c’était très juste par rapport à ce qui a été accompli dans l’une des plus grandes équipes du basket, mais aussi par deux des plus grands joueurs. Je n’ai pas trouvé que ces choses se distinguaient dans le documentaire. J’ai trouvé qu’il s’agissait plutôt pour Michael de se mettre en avant et de se glorifier lui-même. »

Les relations entre Pippen et son ancien partenaire semblent s’être bien détériorées depuis que les deux légendes ont quitté les parquets de NBA.