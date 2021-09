Ancien capitaine emblématique des All Blacks et joueur du Racing 92 en Top 14, Dan Carter pourrait bien faire son come-back dans le monde du rugby.

Aujourd’hui âgé de 39 ans, il a posté un mystérieux message sur son compte Instagram et depuis, les rumeurs concernant un éventuel retour sur les terrains se propagent aux quatre coins de la planète. Kia ora whanau. « Je viens de terminer une séance de coups de pied. Je suis en train de m’entraîner pour un petit retour sur le terrain de rugby en fait. À quel titre exactement, je ne peux pas vraiment en dire trop pour le moment. » Voici ce que l’ancienne gloire néo-zélandaise a posté sur ses réseaux. Un message qui laisse planer le doute et pourquoi pas le revoir sur un terrain un an et demi après sa dernière rencontre sous le maillot des Kobelco Steelers au Japon. Malgré tout, pas plus d’information pour le moment même si plusieurs pistes sont évoqués. Seul Dan Carter à la réponse et il devrait rapidement sortir du silence. Affaire à suivre…