Tout proche d’une vente, les fans de l’ASSE devraient peut-être finalement patienter plus que prévu. Plusieurs conditions doivent être réunies avant qu’une cession soit définitivement actée. De nouveaux éléments qui pourraient bien ralentir une vente potentielle.

Après un marché estival aussi animé qu’un désert, l’ASSE fait parler d’elle dans la presse par l’intermédiaire d’une potentielle cession à venir. Si plusieurs acteurs des Verts ont confirmé que des discussions étaient en cours, certaines conditions devront être respectée pour qu’un accord soit conclu. La première case à valider étant de conserver Bernard Caïazzo au sein du club ainsi qu’à la LFP. Une condition loin d’être idéale si de nouveaux propriétaires souhaitent faire table rase du passé. Mais ce n’est pas tout, la mairie de la ville de Saint-Etienne a aussi son mot à dire et ne validera une vente que si le projet présenté semble viable, consistant et pérenne.

« J’ai bien sûr un œil attentif là-dessus car l’ASSE c’est Saint-Etienne, il y a une histoire évidemment, c’est très lié. On a vécu d’ailleurs un moment très fort lundi dernier en fêtant ensemble les 90 ans du stade. Je suis attentivement mais en tant que spectateur car la décision revient aux dirigeants et je n’en sais pas plus que vous. Roland Romeyer y veille, il est très attentif, il ne s’agit pas de faire n’importe quoi car c’est un capital extraordinaire, une histoire unique. Il ne s’agit pas de vendre pour vendre. Il faut des gens qui soient sérieux, qui aient la capacité financière annoncée et surtout une stratégie et un vrai projet sportif« , a annoncé Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, pour France Bleu.