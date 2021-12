Toulouse fait sensation. Le club de la ville rose a battu ce samedi Cardiff, pour la 1ère journée de Coupe d’Europe, sur le score de 39-7. Un soulagement pour l’entraîneur de Toulouse Ugo Mola.

« On a rempli le contrat, avec des fulgurances qui parfois sont très talentueuses, des choses intéressantes sur le plan du niveau du jeu et des moments de faiblesse », s’est-il exprimé après la rencontre.

« On était une bonne partie de la première période à portée d’un contre, mais on s’est mis à l’abri ensuite. Comme toujours, avec cette Coupe d’Europe, tout est accéléré, tout est exacerbé. On va savourer cette victoire mais on va vite basculer sur la semaine prochaine et la réception des Wasps. »