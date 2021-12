C’est fait. Max Verstappen a détrôné Lewis Hamilton pour s’emparer du titre de Champion du monde de Formule 1. Après sa victoire ce dimanche lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le Néerlandais a livré ses premiers ressentis.

« C’est complètement dingue », a-t-il déclaré à l’issue de la course. « Mon but quand j’étais enfant était d’être pilote de F1 », a déclaré le premier champion néerlandais de l’histoire. « On rêve de podiums et de victoires mais quand on vous dit que vous êtes champion du monde, c’est incroyable ».

Max Verstappen a profité de l’intervention d’une voiture de sécurité après l’accident du Canadien Nicholas Latifi, dépassant ainsi Lewis Hamilton lors du dernier tour. « Toute la course, j’ai continué d’attaquer et d’y croire même si ça n’avait pas l’air parti pour. Et parfois les miracles arrivent ».

Il s’est ensuite adressé à son équipe RedBull. « Mon équipe sait que je les aime. j’espère qu’on va pouvoir continuer ensemble pour 10 ou 15 ans. Je ne veux pas changer, je veux rester avec eux pour le reste de ma carrière, s’ils veulent me garder (…) Je suis tellement heureux. Notre but était de remporter ce championnat lorsque nous avons commencé ensemble et nous l’avons fait ».

