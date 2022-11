Le club de rugby de l’AS Clermont-Auvergne a annoncé la prolongation de contrat de son pilier droit moldave Cristian Ojovan jusqu’en 2026.

Bonne nouvelle pour Cristian Ojovan qui a rempilé jusqu’en 2026 comme officialisé via son compte Twitter. Ojovan (25 ans) évolue en Auvergne depuis 2020 et il est devenu un élément important dans l’équipe clermontoise. Il est même le pilier le plus utilisé depuis trois saisons et il vient d’enchaîner sept titularisations sur les huit premières journées de championnat de France.