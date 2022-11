Christophe Galtier a donné son avis sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et même s’il n’a pas de préférence, il ne serait pas mécontent de retrouver un de ses anciens joueurs au Napoli.

En dépit de sa victoire contre la Juventus mercredi soir à l’occasion de la 6e et dernière journée des maths de poule de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a fini deuxième de son groupe. Une deuxième place qui ne l’arrange pas puisque le club français risque d’affronter un cador européen en 8e de finale.

Alors que Naples fait partie de ses possibles adversaires, Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, aimerait bien croiser la route du club italien et rencontrer Victor Osimhen, son ancien attaquant à Lille. « Je n’ai pas spécialement de préférence, ce sont de grandes équipes. On peut aussi penser que ceux qui sont premiers voudront peut-être nous éviter. Si on va à Naples, je rencontrerai Victor Osimhen. Je serais très content de le revoir« , a-t-il confié au micro de RMC Sport après le match de mercredi.