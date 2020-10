Le manager girondin ne digère pas l’humiliation de son équipe sur la pelouse du LOU en TOP 14 (27-10 score final). Christophe Urios va sanctionner des joueurs.

“J’ai dit dans la semaine, sur le ton de la boutade, qu’on allait faire un match universitaire car c’était le lundi soir. Et bien on a fait un match universitaire… Lyon a essayé de nous écraser et de mettre de la pression dans les rucks. C’est bien loin de ce que j’avais imaginé. Tout ça pour ça, alors qu’on avait préparé ce match pendant dix jours. On a été absents. À ce jeu, il y a des choses essentielles. Le courage et le combat. Il y a eu ni l’un ni l’autre… Ce qu’on a fait, ce n’est pas bien. La semaine va être musclée, on va faire jouer ceux qui ont envie de jouer. Là, j’ai un peu les boules. Demain (mardi), j’aurais les boules, après-demain encore plus les boules. Je déteste qu’on triche comme ça, qu’on fasse semblant”, a indiqué Urios après la rencontre.