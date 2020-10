Après sa défaite face à Sofia Kenin en huitièmes de finale de Roland-Garros (2-6, 6-2, 6-1), Fiona Ferro pense déjà à la suite et à son prochain tournoi parisien.

“Tout de suite, je suis très déçue. C’était un beau tournoi, mais comme à la fin de chaque Roland-Garros, j’aurais aimé que ça dure plus longtemps. On prend vite goût à ces grosses ambiances sur le Central. Je m’entraîne pour ça tous les jours. Au premier set, j’avais l’impression d’avoir les cartes en mains, d’avoir les solutions. Par la suite elle a vraiment haussé son niveau de jeu. Elle a pris la balle plus tôt et j’avais du mal à réagir. Oui, c’était plus compliqué dans les deux derniers sets”, a indiqué la prochaine numéro 1 française en conférence de presse.

Avant de revenir sur ses manques : “Il m’a manqué un peu de temps de réaction. J’avais du mal à réagir sur ses amorties, surtout quand elle jouait plus long. Je n’ai pas eu beaucoup de préparation avant Roland-Garros. À cause de ma blessure à un côté, je n’ai eu qu’une semaine et demie raquette en main. Avec un peu plus de temps, ça m’aurait aidé à en remettre un peu physiquement au troisième set. J’ai essayé d’en remettre, mais je n’avais pas vraiment les ressources nécessaires pour en faire plus.”