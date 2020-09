Malgré une bonne entame de match, le Stade Toulousain s’est incliné 28-18 sur la pelouse d’Exeter et manquera la finale 100% française face au Racing 92.

Les Anglais d’Exeter ont été bien plus efficaces que des Toulousains parfois maladroits. Au final, 4 essais à 2 et une victoire méritée par Exeter. Seul le début du match a laissé penser que Toulouse pouvait réaliser l’exploit. Une fois la partie engagée, Exeter a fait preuve de sérieux et d’application. La fin de match n’a pas connu le suspense souhaité avec 10 points d’écart. Les Britanniques rejoignent le Racing 92 en finale de la Champion’s Cup.

Exeter – Stade Toulousain :

