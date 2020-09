Deux jours après avoir remporté le championnat du monde du contre la montre, la cycliste néerlandaise s’offre un nouveau titre mondial sur la course en ligne après son sacre en 2018.

Anna Van Breggen rafle tout ! Une fois de plus, l’athlète se pare de la plus belle des médailles. Parti de loin, la néerlandaise s’est imposé en solitaire sur la course en ligne. Après avoir obtenu la médaille d’argent en 2019, Anna van der Breggen récupère son trône en 2020.

La première française, Audrey Cordon-Ragot termine à la 13e place.