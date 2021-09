Toulon a hérité d’adversaires à sa portée dans le Challenge européen, la ‘petite’ Coupe d’Europe, selon les poules dévoilées vendredi par l’EPCR, instance organisatrice des compétitions continentales.

Le club varois sera opposé dans la poule A aux Anglais de Newcastle et Worcester, aux Italiens du Zebre et à Biarritz, fraîchement promu en Top 14. Lyon, l’autre club français comptant parmi les favoris de la compétition, affrontera dans la poule B, en plus de Perpignan et des Italiens du Benetton, deux clubs qui, comme lui, ont disputé la ‘grande’ Coupe d’Europe (Champions Cup) la saison dernière : Newport et Gloucester.

Brive et Pau auront eux aussi fort à faire dans la troisième poule face aux London Irish, Edimbourg et les Saracens, triples vainqueurs de la Coupe d’Europe, de retour dans l’élite anglaise cette saison après avoir été relégués administrativement. La compétition débutera le 10 décembre et s’achèvera le 27 mai 2022 par une finale à Marseille. L’EPCR a par ailleurs dévoilé le calendrier de la Champions Cup. Le tenant du titre, Toulouse, débutera le week-end du 11-12 décembre par un déplacement à Cardiff.

Les poules du Challenge européen 2021/2022 :

POULE A : Toulon, Newcastle (ENG), Zebre (ITA), Worcester (ENG), Biarritz

POULE B : Newport (WAL), Lyon, Gloucester (ENG), Benetton (ITA), Perpignan

POULE C : London Irish (ENG), Edimbourgh (SCO), Brive, Pau, Saracens (ENG)