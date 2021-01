Joueur de l’AS Clermont Auvergne Camille Lopez revient sur la belle victoire à Pau 42 à 31 et se montre satisfait après ce précieux succès.

« Cette victoire fait du bien. Cela fait un moment qu’on était en manque de victoire, un mois que nous sommes moins à l’aise. On avait besoin de prendre des points si on voulait espérer dans ce Top 14. Gagner à l’extérieur fait toujours du bien. On a fait une vilaine entame de match, on n’était pas entré dans notre match… On a su rectifier le tir, rester solidaires. On a fait preuve de caractère. La semaine dernière, j’ai crié. Aujourd’hui, je suis fier du groupe et des mecs. Mais on n’est pas un rouleau compresseur, loin de là. Il y a encore des détails à régler. On va continuer à travailler. »