Le monde du cyclisme sur piste français va devoir se réinventer. Grégory Baugé dit le Tigre a décidé de mettre un terme à sa carrière quelques jours avant de fêter son 36e anniversaire et renonce aux prochains Jeux Olympiques.

L’annonce a de quoi surprendre. Grégory Baugé un des voir, le plus beau palmarès du cyclisme sur piste français met un terme à sa carrière comme il le précise ce dimanche soir. « J’ai toujours été à 100 % et j’ai constaté que je n’étais plus dans ce schéma-là. Du jour au lendemain, j’ai senti que j’étais bridé à 90 %, ce

n’est pas suffisant pour briguer une performance aux JO ». A indiqué le Guadeloupéen dans l’émission Stade 2 de France Télévisions.

Agé de 35 ans, Baugé a marqué son sport avec un palmarès de très très haut niveau. Le natif de Maisons-Laffitte aura décroché quatre médailles aux Jeux avec trois en argent et une en bronze mais aussi quatre médailles d’or en vitesse individuelle. Seule l’or olympique manque à son palmarès mais son plus grand regret restera : « mon plus grand regret est d’avoir fait perdre un titre mondial à mes coéquipiers ». Une référence aux deux titres mondiaux de 2011, en vitesse individuelle et par équipes, qui lui ont été retirés à cause d’un manque de géolocalisation dans le règlement antidopage. Voir maintenant si une reconversion dans le monde du cyclisme français est possible…