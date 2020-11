Le XV de France affronte l’Angleterre le 6 décembre prochain pour la finale de la Coupe d’automne des nations. En vue de cette rencontre, Fabien Galthié a appelé 6 nouveaux joueurs. Entre autres, Baptiste Serin est remplacé par Sébastien Bézy.

Remplacement confirmé. Le XV de France continue de préparer la finale de la Coupe d’automne des nations le 6 décembre en Angleterre. En effet, le Toulousain Baptiste Serin, promu au rang de capitaine contre l’Italie ce samedi (victoire 36-5) a atteint la limite des trois feuilles de match acceptée par les clubs. Ainsi, il est contraint de quitter le groupe et Fabien Galthié a donc appelé Sébastien Bézy pour le remplacer. À 29 ans, il compte 7 sélections, dont la dernière date de juin 2016 contre l’Argentine (27-0).

Autres changements, Teddy Thomas retourne au Racing 92. Ce dernier est remplacé par son partenaire de club Donovan Taofifenua (21 ans, 0 sélection). Puis Galthié a choisi de remplacer Teddy Baubigny par Anthony Etrillard (0 sélections). Et le sélectionneur a aussi décidé d’appeler deux autres néophytes, le troisième ligne toulousain Selevasio Tolofa à la place de Fabien Sanconnie (blessé) et le deuxième ligne bayonnais Guillaume Ducat (24 ans) qui renforce la pack avant à la place de Gervais Cordain. Enfin, Pierre-Louis Barassi, supplée Olivier Klemenczak. En dehors de ces six changements, le groupe reste inchangé.

Rappelons qu’en vertu d’un accord entre la FFR et la LNR, les joueurs internationaux ne peuvent être alignés qu’à trois reprises durant ces matches d’automne. Fabien Galthié doit donc aligner un XV de France bis face au XV de la Rose.