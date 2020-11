Le Milan AC continue de surfer sur sa confiance éblouissante du moment. Les hommes de Stefano Poli ont conforté leur première place au classement en prenant le meilleur sur la Fiorentina à San Siro à l’occasion de la 9e journée de Serie A (2-0).

Même sans sa star Zlatan Ibrahimovic, le Milan AC ne cesse d’impressionner. Forfait en raison d’une blessure à la cuisse, le géant suédois a assisté depuis le bord la touche à la victoire autoritaire de ses partenaires à domicile face à l’imprévisible équipe de la Fiorentina, 15e du championnat italien (2-0).

Les Milanais ont ouvert la marque à la 17e minute par l’intermédiaire d’Alessio Romagnoli avec sa tête magnifiquement déposée. Dix minutes après, le club lombard n’a pas tardé à faire le break grâce à Franck Kessie et son pénalty transformé. Celui-ci aurait pu doubler la marque de la même manière juste avant la mi-temps (40e) mais l’Ivoirien a mal négocié son face-à-face avec le gardien de la Fio, Bartlomiej Dragowski.

Avec cette nouvelle victoire nette et sans bavure, les Milanais, au sommet de la Serie A, creusent encore un peu plus l’écart avec leurs poursuivants. Leur dauphin, le rival de l’Inter, également vainqueur ce week-end sur la pelouse de Sassuolo (3-0), affiche désormais un retard de cinq unités. En parallèle de ce Milan-Fiorentina, la formation de Bologne (10e avec 12 points) l’a emporté sur la plus petite des marges (1-0) face à Crotone (lanterne rouge).

La veille, la Juventus, tenante du titre et timorée en ce début de saison (5e) a été surprise ce week-end sur la pelouse de Benevento, concédant le nul (1-1). Toujours dans la catégorie des surprises, la formation explosive de l’Atalanta, révélation de la dernière Ligue des Champions, a été vaincue à domicile ce samedi par l’Hellas Vérone (0-2). Même chose pour la Lazio de Rome, battue ce dimanche par une belle équipe de l’Udinese (1-3).

Enfin, le choc explosif entre le Napoli (7e avec 14 points) et la Roma (4e avec 17 points), prévu ce soir à 20h45 en clôture de cette 9e journée de Serie A, pourrait redistribuer les cartes dans le haut du classement.