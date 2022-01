Selon les informations de RMC Sport, Yohan Beheregaray va prolonger son contrat à Clermont.

Après avoir annoncé les futurs prolongations de contrat de Marvin O’Connor et de Giorgi Beria, RMC Sport nous informe d’une future prolongation dans les rangs clermontois. Le jeune talonneur Yohan Beheregaray qui arrive en fin de contrat l’été prochain devrait luis aussi poursuivre son aventure en Auvergne. Auteur d’une bonne saison cette saison le joueur de 25 ans a participé à onze matchs de championnat et s’est montré décisif. Beheregaray a notamment inscrit cinq essais. RMC Sport indique que les négociations entre lui et le club sont très bien avancées et devraient bientôt déboucher sur une prolongation.