Vous en avez marre du ski ? Vous n’aimez pas dévaler les pistes et préférez rester au restaurant d’altitude à attendre vos amis ? Ne vous en faites pas on a trouvé la solution. Nous vous proposons : la randonnée à raquettes.

Alors oui, c’est vrai, la randonnée à raquettes peut se pratiquer par absolument tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. Mais ! Cela ne veut pas dire que ce n’est pas sportif ! Ce préjugé s’efface vite lorsqu’on regarde les statistiques : si vous pesez 70 kilos, une heure de raquettes peut vous permettre de brûler jusqu’à 700 calories ! Néanmoins, l’activité se fait en douceur, et tout est une question d’endurance.

Mais alors, pourquoi se mettre aux raquettes ?

La première raison semble évidente mais pour autant pas négligeable : pour la beauté des paysages ! Vous découvrirez, raquettes aux pieds, les somptueuses montagnes vêtues de blanc, à l’air libre. Un excellent moyen de se vider la tête, de découvrir des endroits inconnus, et d’être époustouflé(e) !

La seconde raison est le fait que la randonnée ait des vertus incroyables pour le système cardiovasculaire. Le fait de faire des efforts d’endurance comme les raquettes, avec du dénivelé et du rythme, permet de stimuler le coeur, et donc de renforcer son cardio !

Enfin, on renforce nos muscles ! Si l’on pousse un peu plus loin l’activité et qu’on marche dans de la neige fraiche, ou un non damée, alors les muscles des jambes et le gainage sont sollicités !

Alors, on y va ?

Attention ! Il est recommandé de pratiquer les raquettes sur des sentiers balisés. Car comme tous sports de montagne, on ne répétera jamais assez qu’il ne faut pas s’aventurer dans des endroits qu’on ne connait pas, sans guide, où les risques d’avalanche sont souvent ignorés.