Hakim Ziyech et Timo Werner sont en manque de temps de jeu, le Barça est intéressé pour cet hiver. Ousmane Dembélé est toujours incertain pour son avenir et l’idée de rejouer sous les ordres de Thomas Tuchel le tenterait. Un méga deal entre le FC Barcelone et Chelsea arrangeant tout le monde pourrait voir le jour ?

Les Blaugrana ont transmis une dernière offre de prolongation à Ousmane Dembélé, si l’ailier français la refuse on peut d’ores et déjà affirmer qu’il quittera la Catalogne au plus tard à la fin de la saison. L’attaquant de 24 ans arrive en fin de contrat avec les Catalans en juin prochain, et pourra donc signer gratuitement où il souhaite l’été prochain.

Il serait même tenter à l’idée de rejouer sous les ordres de Thomas Tuchel à Chelsea. Pour rappel, l’international français a été au sommet de sa carrière au Borussia Dortmund où il était entrainé par le technicien allemand. Pour ne pas le laisser filer pour 0€, un transfert cet hiver pourrait rapporter quelques sous à Barcelone qui en a besoin pour recruter lors du prochain mercato. Et notamment pour signer Ferran Torres puisqu’il manquerait 15 millions d’euros au Barça pour finaliser le transfert.

Ziyech et Werner contre Ousmane Dembélé ?

En manque de temps de jeu cette saison à Chelsea, Hakim Ziyech et Timo Werner chercheraient une porte de sortie. La FC Barcelone est intéressé par les deux attaquants pour renforcer son secteur offensif cet hiver. Mais Thomas Tuchel ne voudrait pas les laisser filer pour ne pas que son effectif baisse en qualité, selon les informations de Sport. Alors est-ce qu’un méga deal pourrait avoir lieu entre les Blues et le Barça, au vu des intérêts de toutes les parties (clubs et joueurs), ce scénario semble parfaitement crédible.