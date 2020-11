Netflix regorge de films et séries palpitantes, c’est vrai, et surtout en sport ! Pour tous les fanatiques, Sport.fr a réalisé une petite sélection de 10 films et séries de sport à ne surtout pas rater sur la plateforme !

Séries

The English Game

The English Game, mini-série de 6 épisodes, développée pour Netflix, est un retour historique sur les origines du football moderne en Angleterre.

Drive To Survive

Cette série, dont deux saisons sont déjà sorties, s’infiltre dans les coulisses de la Formule 1. Rivalités entre les pilotes, directeurs ou propriétaires d’écuries, le championnat n’aura plus aucun secret pour vous.

The Last Dance

Ce documentaire-série retrace le parcours de Michael Jordan et l’histoire des Chicago Bulls dans les années 1990 avec des témoignages et images inédites.

Basketball or nothing

Suivez l’équipe de basket-ball de Chinle High dans la nation Navajo de l’Arizona dans une quête pour remporter un championnat d’État et fière fierté de leur communauté isolée.

Killer inside the mind of Aaron Hernandez

Via des entretiens avec des amis, des joueurs et des initiés, ces docuseries examinent comment Aaront Hernandez est passé d’une star de la NFL à un tueur condamné.

Films

My All American

Tiré d’une histoire vraie, ce film dramatique revient sur le destin de Freddie Steinmark, jeune joueur de football devenu une star malgré lui.

Icarus

Dans son film primé aux Oscars, un cycliste américain plonge dans un vaste scandale de dopage impliquant un scientifique russe.

The 24 Hour War

Une rivalité intensive entre Henry Ford II de la Ford Motor Company et Enzo Ferrari entraîne la confrontation la plus épique de l’histoire de la course.

Ultras

Un fanatique de football vieillissant fait face à la réalité de son passé tout en luttant pour se donner, ainsi qu’à un jeune adepte, à un avenir très différent.

Guillermo Vilas

Ce documentaire retrace l’histoire de Guillermo Vilas, légende du tennis et l’histoire d’un journaliste sportif, Eduardo Puppo, qui, faisant sien le combat de Vilas, a mené une croisade pendant plus de 10 ans contre l’une des plus grandes corporations sportives pour montrer qu’il avait en effet été injustement banni du premier rang mondial.