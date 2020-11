Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt vendra-t-il le club olympien ? Si l’Américain n’a pour le moment rien accepté, il aurait tout de même reçu une très grosse offre pour la vente du vice-champion de France, il y a quelques semaines.

Information à prendre avec des pincettes, mais selon notre confrère anglais Ben Jacobs, l’Arabie Saoudite par l’intermédiaire du Public Investment Fund (PIF) était très intéressée par l’Olympique de Marseille et serait même passée à l’action. Jacobs précise que le pays, magnat du pétrole a fait une offre, il y a quelque temps à hauteur de 220 millions de livres soit 221 millions d’euros. Le propriétaire américain aurait dit non à ce montant ne souhaitant pas vendre le club. « Frank McCourt n’a aucune envie de vendre. Une source du PIF dit qu’ils n’ont jamais sérieusement parlé avec Marseille, mais qu’ils ont d’abord exploré des options en Ligue 1 afin de voir si le championnat était attractif et un bon plan pour eux., a indiqué Jacobs via son compte Twitter.

La Premier League privilégiée à la Ligue 1

Si le projet de rachat de l’OM aurait sûrement été confié au duo Ajroudi-Boudjellal, les Saoudiens ont finalement changé d’avis. Après des recherches poussées sur la Ligue 1 et le potentiel du championnat, ils préfèrent se tourner vers l’Angleterre et le mythique club de Newcastle. Une grande histoire, un championnat qui possèdent des doits TV exorbitants et une couverture internationale bien plus importante que le Championnat de France. Tant d’arguments qui font pencher la balance en faveur des Magpies même si Ben Jacobs précise que la période actuelle complique les choses. « La priorité reste apparemment Newcastle et ils ne veulent investir que dans un club de football pour l’instant dans le climat actuel ».

Rappelons que les autorités anglaises se sont montrées très réticentes durant l’été au moment de la négociation pour un éventuel rachat de Newcastle United. Pour faire simple, ils ne sont pas les bienvenus et cet échec pourrait bien contraindre le PIF à tenter une nouvelle fois sa chance avec le dossier Olympique de Marseille. Au vue de la situation économique et sportive de l’OM, McCourt pourrait bien y réfléchir à deux fois si une nouvelle offre venait à arriver sur la table. Affaire à suivre…