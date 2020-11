Soirée cauchemar pour le Real Madrid hier soir face au FC Valence avec une lourde défaite 4 buts à 1.

En plus de ce nouveau revers, les Madrilènes ont perdu Karim Benzema et Federico Valverde sur blessure. Les deux joueurs sont sortis et le nouvelles ne sont pas très bonnes. Pour le milieu uruguayen de 22 ans, il souffre d’une fissure au tibia droit, comme l’a annoncé le club sur son site. La Maison Blanche ne donne pas la durée de son indisponibilité, estimée à environ un mois par le journal Marca. Ce dernier restera à Madrid pendant la trêve afin de se reposer et commencer à se remettre de cette blessure.