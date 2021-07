Un premier cas de Covid-19 a été détecté au sein du village olympique selon le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (TOCOG).

« Il y a une personne au sein du village. C’est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l’arrivée », a indiqué Takaya Masa, porte-parole du TOCOG. « Nous avons reçu la nouvelle très récemment, c’est le tout premier cas dans le village qui a été signalé, a confirmé Toshiro Muto, directeur général de Tokyo 2020. « Cette personne est confinée à l’hôtel », a-t-il indiqué. « Lorsque nous avons des cas positifs, dans quelle mesure devons-nous divulguer l’information ? C’est une question que l’on se pose. Allions-nous divulguer ou non le nom du pays ? Nous avons discuté avec le CIO et le CIO pense que si nous divulguons le nom du pays, c’est prendre le risque que vous puissiez l’identifier. Or c’est une question liée à la vie privée. Le CIO et le comité d’organisation doivent donc s’abstenir de divulguer le nom du pays. C’est notre conclusion. »