Depuis quelques jours, le prix proposé par Amazon Prime Video interpelle les fans de football.

En effet, Amazon a dévoilé via un communiqué mardi dernier le prix de son offre pour regarder 80% de la Ligue 1 à partir du mois d’août et 80% de la Ligue 2 à partir du mois de septembre. Pour avoir la chance de regarder seulement les matchs avec très peu d’émission pour encadrer ces rencontres, le fan de football devra débourser 19 euros TTC par mois. Un prix important surtout que l’offre sportive sur Amazon Prime Video est très limitée.

Mais ce prix interpelle surtout au plus haut de la LFP. Amazon a « seulement » déboursé 250 millions d’euros pour s’offrir les droits de la Ligue 1. Mediapro, en 2018, avait déboursé plus de 800 millions et avait placé son abonnement à 25 euros. Le rapport Prix/Prix déboursé n’est pas bon et Amazon pourrait en profiter pour se remplir avec des abonnements assez élevés pour le fan de football qui était plus dans l’attente d’un abonnement inférieur à 10 euros. On est très loin…