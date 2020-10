Vous voulez vous lancer dans le monde du sport, animer des cours de sport mais vous ne savez pas encore quel type de cours donner, et vers quel public de sportif vous tourner, pour quelle formation ? Pour vous aider à vous y retrouver dans les métiers du sport, et trouver la formation sport qui correspond à vos attentes, on fait le point.

Par Léa Borie

Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°17 de juillet-août-septembre 2020.

Il n’y a souvent pas une seule voie possible et les modes de formation sport évoluent chaque année, mais voici quelques pistes en fonction des attentes fréquentes liées à l’entraînement et au coaching sportif.

Travailler avec les enfants : professeur d’EPS

Rôle : Encadrer les cours hebdomadaires de collégiens/lycéens (du second degré), sur plusieurs classes afin de développer chez les jeunes des compétences et des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives

Qualités : La patience, le sens de l’évaluation, de la justice, de la discipline et de l’autorité, le goût de la diversité des sports

Formation : Master STAPS, et réussir le concours du CAPEPS (pour enseigner dans des établissements affiliés à l’Education national ou sous contrat) + brevet de secourisme & brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA)

Accompagner les sportifs de haut niveau : entraîneur

Rôle : Il élabore les entraînements, sélectionne les joueurs, gère le mental de l’équipe

Qualités : Pour ça, il lui faut être pédagogue, leader, un brin psychologue, et fin connaisseur du sport qu’il entraîne

Formation : Du départ, il faut avoir été sportif de haut niveau, et avoir son DEJEPS spécialité perfectionnement sportif (Bac+2)

Entraîner les sportifs hors compétition : entraîneur bénévole

Rôle et qualités : Le rôle et les qualités sont les mêmes que pour l’entraîneur sportif de haut niveau

Formation : Brevet fédéral délivré par une fédération sportive

Donner quelques cours collectifs de fitness : animateur sportif

Rôle : Porter le groupe le temps d’une séance, lui proposer un cours avec un enchaînement d’exercices qu’il doit suivre

Qualités : Fédérateur, avec une bonne condition physique

Formation : CQP ALS (option AGEE)

Aider à se surpasser : éducateur sportif des métiers de la forme

Rôle : En salle de fitness, l’éducateur sportif des métiers de la forme guide les débutants dans leurs entraînements, souvent en coaching individuel

Qualités : Un sens du relationnel aiguisé, avec de bonnes compétences en pédagogie, ainsi qu’un sens du commerce

Formation : BPJEPS mention Activités de la forme (niveau Bac), mais aussi : DEJEPS (Bac+2), – licence pro Métiers de la forme (Bac+3), licence STAPS (Bac+3)

Travailler aux côtés des personnes handicapées : animateur handisport

Rôle : Encadrer l’enseignement et l’entraînement auprès des personnes déficientes motrices et/ou sensorielles

Qualités : Persévérance, patience, précision, pédagogie, adaptabilité, perspicacité

Formation : DE JEPS, spécialité Perfectionnement sportif, mention Handisport (Bac +2 en alternance)