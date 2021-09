Ce mercredi, le supporter niçois descendu sur la pelouse pour frapper les Marseillais est passé devant la justice au tribunal correctionnel de Nice. La sentence est tombée, la procureure de la République a requis un an d’emprisonnement dont six mois fermes et une interdiction de stade pendant les cinq prochaines années.

Connu des services de police et déjà condamné en 2019 pour outrage à agent à l’entrée d’un stade, Tony C, l’ultra niçois est passé devant le tribunal correctionnel de Nice. Tentant de défendre sa cause, le fauteur de troubles a déclaré qu’il n’avait pris conscience de ses actes que lorsqu’il était remonté dans les gradins avant de s’excuser platement. Le délibéré sera connu le 30 septembre prochain mais la procureure de la République a requis un an d’emprisonnement, six mois fermes, et une interdiction de stade de cinq ans. La rencontre entre l’OGC Nice et l’OM sera rejouée le 27 octobre prochain.

De leur côté, l’avocat de la LFP, partie civile, demande 800€ de dédommagement pour les faits et un euro symbolique pour le préjudice morale. Le représentant de l’OM réclame, quant à lui, 2000€ pour les faits. Au maximum, le supporter niçois risque trois ans de prison et 45 000€ d’amende.