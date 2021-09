En déroute depuis le début de saison et en manque d’halent offensif, les Girondins de Bordeaux ont besoin d’un messie pour inverser la tendance. Ce dernier devrait se nommer M’baye Niang à moins que l’ASSE ne vienne tout bouleverser.

Les Girondins de Bordeaux n’y arrivent pas en ce début de saison. Malgré une éclaircie ce weekend face à Saint-Etienne et une victoire (2-1), les Bordelais sont en difficultés au fond du classement. Pour inverser la tendance, Gérard Lopez compte sur un joker de luxe en la personne de M’baye Niang. Indésirable au Stade Rennais et poussé vers la sortie par Bruno Génésio, le Sénégalais devrait prochainement signer aux Girondins de Bordeaux. Un accord a été trouvé entre les deux clubs mais toujours rien avec le principal intéressé M’Baye Niang qui attend une offre plus intéressante. Selon Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne serait rentré dans la course pour s’offrir les services du rennais. Les prochaines heures nous en diront plus.