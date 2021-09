En Afghanistan les droits humains continuent d’être lésés. Alors que les femmes du pays n’auront plus le droit de faire du sport, le gouvernement du pays justifie cette décision en expliquant que le code vestimentaire du sport expose le corps des femmes.

Les restrictions se poursuivent pour les femmes en Afghanistan. Après avoir annoncé le port obligatoire d’un niqab à l’université et les avoir exclues du nouveau gouvernement, c’est au tour du sport dans le pays d’en prendre un gros coup.

« Je ne pense pas que les femmes seront autorisées à jouer au cricket, car il n’est pas nécessaire que les femmes jouent au cricket,

Elles pourraient être confrontées à une situation où leur visage et leur corps ne seront pas couverts. L’Islam ne permet pas aux femmes d’être vues comme ça. C’est l’ère des médias, et il y aura des photos et des vidéos, puis les gens les regarderont. L’Islam et l’Émirat islamique n’autorisent pas les femmes à jouer au cricket ou à pratiquer le genre de sport où elles sont exposées », a déclaré Ahmadullah Wasiq, un responsable de la commission culturelle talibane au média australien SBS News.