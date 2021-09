Le nageur, double champion en 100m et relai 4x100m nage libre, Alain Bernard est revenu sur son parcours pour le Crédit Agricole.

« Aujourd’hui, je rêve moins de natation, mais évidemment ça m’est arrivé très souvent. La nuit j’avais l’impression parfois de pouvoir nager sans reprendre mon souffle. A tel point que le lendemain, j’essayais de le faire à l’entraînement, et évidemment ça ne marchait pas (rires). Ce que j’aime dans ce sport c’est ce sentiment de pouvoir évoluer dans toutes les dimensions, en bas, en haut, en arrière, en avant, un sentiment incroyable de liberté. Je me souviens de certaines courses où j’ai eu l’impression de voir passer mes bras au ralenti et de pouvoir maîtriser pleinement mes gestes, grâce à la technique. C’est extrêmement grisant, je ne pense pas avoir eu une telle sensation hors de l’eau » a-t-il déclaré.

Découvrez son sportrait :

