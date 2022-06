De nombreuses études scientifiques rapportent que les sportifs d’endurance sont davantage confrontés à différents types de troubles digestifs.

Troubles digestifs et sports d’endurance

Les troubles digestifs dans les sports d’endurance peuvent survenir pendant ou après l’effort. Ils concernent aussi bien les voies digestives inférieures que supérieures et peuvent se manifester par des crampes abdominales, des diarrhées, des saignements, du reflux gastrique, des vomissements, des brûlures d’estomac, etc. Pour la grande majorité des sportifs d’endurance, ces problèmes digestifs sont généralement ponctuels, bénins et sans gravité.

Cependant, le risque de voir apparaître des complications digestives augmente au fur et à mesure que l’intensité et la durée de l’effort s’élèvent et/ou se prolongent.

Par exemple, plusieurs études réalisées lors de marathons et triathlons ont mis en évidence la présence de troubles digestifs durant la course chez près de 25% des participants. Les coureurs de longues distances, marathoniens et triathloniens professionnels seraient quant à eux les plus touchés.

Par ailleurs, d’autres récentes études estiment que 24% à 50% des sportifs d’endurance extrêmes seraient touchés durant la course par des troubles digestifs (principalement diarrhées et urgences fécales).

Autre trouble courant : le reflux gastrique

Le reflux gastro-oesophagien est une pathologie qui survient également fréquemment chez les sportifs d’endurance. Plus communément appelé reflux gastrique, cette affection peut aussi se manifester pendant ou après l’effort et occasionner de nombreuses gênes chez les sportifs.

La cause principale de l’apparition du reflux gastrique chez les sportifs proviendrait d’un dysfonctionnement au niveau du sphincter oesophagien inférieur. Ce sphincter qui fait la jonction entre l’oesophage et l’estomac, maintient en temps normal une pression suffisante pour empêcher le contenu gastrique de remonter dans l’oesophage durant l’effort.

Malmené durant la course et surtout durant les efforts intenses, ce sphincter peut avoir tendance à s’ouvrir légèrement de manière transitoire et à laisser passer de l’acide gastrique dans l’œsophage générant ainsi du reflux gastrique.

Les problèmes digestifs qui touchent les sportifs d’endurance peuvent parfois devenir chroniques et perturber sérieusement la capacité des performances sportives, mais aussi avoir un impact négatif sur le mental des coureurs.



Mieux vaut prévenir que guérir

Quelques stratégies peuvent aider à prévenir la survenue de problèmes digestifs pendant les compétitions sportives. Voici une liste non exhausive de stratégies à mettre en place en matière de prévention.

À éviter avant une compétition :

– Boissons déconseillées : boisson riche en hydrates de carbone, en vitamines C, café, boisson hypertonique, boissons énergisantes (Red Bull) mais également toute nouvelle boisson dont on ne connaît pas encore les effets.

– Aliments déconseillés : aliments riches en fibre, aliments formateurs de gaz (brocoli, oignons, haricots).



À privilégier avant une compétition:

– Terminer le dernier repas au moins 3 heures avant le départ.

– Bien s’hydrater avant le départ afin de prévenir ou ralentir la déshydratation.

– Aller aux toilettes avant le départ.

– Ne pas tester de nouveaux aliments avant et pendant la course.

– Consommer quelques heures avant la course un repas digeste, peu gras et peu fibreux.



Enfin, si vous devez vous alimenter durant une course en compétition, mieux vaut d’abord tester l’effet de ces aliments sur votre organisme à l’entraînement.