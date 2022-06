Voici les résultats de ce lundi aux Championnats du monde de natation de Budapest, avec notamment la démonstration de Katie Ledecky et le sacre du jeune David Popovici (17 ans).

200 m nage libre, hommes :

Le Roumain David Popovici est devenu à 17 ans champion du monde du 200 m nage libre, lundi à Budapest. Avec un chrono de 1 min 43 sec 21, il devient aussi le quatrième homme le plus rapide de l’histoire sur la distance. Il devance le Coréen Sunwoo Hwang et le Britannique Tom Dean.

1 500 m nage libre, femmes :

L’Américaine Katie Ledecky a décroché lundi le 17e titre mondial de sa carrière en remportant le 1500 m nage libre des Championnats du monde de Budapest. Invaincue sur la distance depuis dix ans, Ledecky s’est imposée en 15 min 30 sec 15/100, avec presque 25 mètres d’avance sur la deuxième, sa compatriote Katie Grimes. L’Australienne Lani Pallister a pris la troisième place.

100 m dos, femmes :

L’Américaine Regan Smith a été sacrée championne du monde du 100m dos lundi à Budapest. Favorite de la course, elle a terminé en 58 secondes 22, devançant la Canadienne Kylie Masse (58’40) et sa compatriote Claire Curzan (58’67). Il s’agit du 3e titre de championne du monde pour Smith, déjà sacrée à deux reprises (200 m dos et en équipe dans le relais 4×100 m 4 nages) en 2019 en Corée du Sud.

100 m dos, hommes :

L’Italien Thomas Ceccon a été sacré champion du monde du 100m dos lundi à Budapest, battant au passage le record du monde. Avec un chrono de 51 secondes 60, Ceccon, 21 ans, a devancé les Américains Ryan Murphy (51.97) et Hunter Armstrong (51.98). Il bat par ailleurs le record du monde établi par Murphy, qui avait parcouru la distance en 51’85 en 2016 aux Jeux olympiques de Rio.

100 m brasse, femmes :

Benedetta Pilato a remporté ce lundi la finale du 100 m brasse. La décision s’est faite dans les 10 derniers mètres et c’est l’Italienne qui s’impose en 1’05″93. Elle devance l’Allemande Anna Elendt et la Lituanienne Ruta Meilutyte.