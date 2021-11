Jeudi 27 octobre, le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi « vigilance sanitaire », a adopté l’amendement sur le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire de Michel Savin, Sénateur LR de l’Isère, exemptant les mineurs de pass sanitaire pour la pratique d’une activité physique et sportive au sein d’une association sportive ou d’un club.

Pour Michel Savin, président du groupe d’études Pratiques sportives et grands événements sportifs, l’adoption de cette exemption est « une mesure de bon sens pour en finir avec les règles contradictoires, notamment les règles différentes et incompréhensibles sur la pratique sportive scolaire et celle en club. Mais c’est également une mesure de santé publique importante. La sédentarité a explosé chez les jeunes ces derniers mois, ce n’est pas anodin. Nous devons tout mettre en œuvre pour combattre ce fléau ».

« Il est incompréhensible que les adolescents puissent pratiquer une activité physique et sportive au collège ou au lycée, en EPS, ou bien lors de leurs activités réalisées avec l’UNSS (association sportive scolaire), et que les mêmes pratiques dans le cadre associatif, souvent dans les mêmes lieux, leur soient interdites s’ils ne présentent pas de passe sanitaire », a défendu la sénatrice LR, Sylviane Noël, dans l’hémicycle.

Michel Savin : « c’est une mesure de bon sens »

Le sénateur de l’Isère tient à souligner que « cette mesure est aussi une mesure directe de soutien aux clubs et aux associations. En ce début d’année scolaire, cette obligation a freiné le retour en club, notamment dans certains territoires, après une saison 2020-21 déjà très difficile. Il est de notre devoir de permettre le retour à la pratique sportive des mineurs, et je suis très heureux de l’engagement du Sénat et de mes collègues en ce sens ».

Le texte sera désormais examiné en commission mixte paritaire dans les prochains jours : « J’espère que les députés et le gouvernement feront preuve de bon sens et maintiendront cette exemption, souhaitée et demandée par les acteurs du mouvement sportif, mais également par les familles ».